«مكافحة الأمراض»: 770 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1100 حالة

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1100 مصاب، في حي توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4263 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1150 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 233 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 101 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 89 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 75 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 146 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 69 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 272 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 21 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 138 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 50 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 376 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 122 ألفا و13 حالة، منها 17 ألفا و646 نشطة، و102 ألف و448 متعافى، في حين توفي 1919 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.