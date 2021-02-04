أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يميل الطقس اليوم الخميس إلى الاستقرار على غالبية المناطق، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع غربا خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية ثم جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية، ثم جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.