السفير الإيطالي يسلم «خارجية الوفاق» مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 09:33 صباحا
لقاء السفير الإيطالي مع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، 2 فبراير 2021، (إدارة الإعلام الخارجي)

تقدم سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي إلى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بمشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، وذلك لدراستها وإبداء الرأي حولها، تمهيدا لتوقيعها من قبل الطرفين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية محمود التليسي، الثلاثاء الماضي، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وسلم السفير أيضا مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة؛ لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات الحكومية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية التي تناولها لقاء اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية - الإيطالية، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المغلقة في 17 ديسمبر الماضي.

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