4 ملفات على أجندة الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 11:15 مساء
مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي)

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» غدا الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستركز مناقشاته على أربعة ملفات رئيسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة يوم 23 أكتوبر 2020 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قوة مكافحة الشغب التابعة لها وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.

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وأوضحت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» سيجري بحضور أعضاء اللجنة «الـ10 والبعثة الأممية لإيجاد حلول لمطالب الطرفين».

وأضافت أن «أبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزون عن الهوية»، منوهة إلى أنه «ستخرج عقب الاجتماع بتوصيات يعلن عنها في حينها».

ويأتي هذا الاجتماع بعد انقضاء مهلة الـ90 يوما لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا المنهية في 23 يناير الماضي، والتي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع عليه ممثلي القيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني في جنيف.

سيارت تابعة لإدارة الدعم المركزي التابعة للحكومة الموقتة المكلفة بتأمين اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (صفحة الإدارة على فيسبوك)
سيارت تابعة لإدارة الدعم المركزي التابعة للحكومة الموقتة المكلفة بتأمين اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (صفحة الإدارة على فيسبوك)
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