دورة تدريبية لموظفي هيئة البحث عن المفقودين في الأنثروبولوجيا الجنائية والحمض النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:31 مساء
الدورة التدريبية لموظفي هيئة البحث عن المفقودين. (السفارة الإيطالية)

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لموظفي الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في مجال الأنثروبولوجيا الجنائية والحمض النووي، بالمشاركة مع السفارة الإيطالية لدى ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن الفعالية التي انطلقت بالعاصمة الليبية هي «أول برنامج مشترك في طرابلس لتعزيز التعاون في الأنثروبولوجيا الجنائية وجمع الحمض النووي لصالح ضباط هيئة البحث والتعرف على المفقودين الليبية».

وأضافت السفارة الإيطالية أن الدورات التدريبية التي يجري تنفيذها عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة في هذا البرنامج المشترك «من تنظيم إدارة الشرطة العلمية الجنائية التابعة للشرطة الإيطالية».

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية تشمل معلومات عامة عن الطب الشرعي والتحقيق الطبي في المقابر الجماعية، وبصمة ما بعد الوفاة، وتحديد الحمض النووي في حالات ضحايا الكوارث، وجمع وحفظ العينات البيولوجية.

ضباط الشرطة العلمية الإيطالية مقدمو الدورة التدريبية لموظفي هيئة البحث عن المفقودين. (السفارة الإيطالية)
مقر الهيئة العامة للبحث عن المفقودين. (السفارة الإيطالية)
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