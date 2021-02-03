عقوب يطلع على سير عمل المرافق الصحية في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 09:50 مساء
من اجتماع عقوب مع حكماء ومسؤولي قطاع الصحة في شحات، 3 فبراير 2021. (صحة الموقتة)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الأربعاء، بمكتبة بمقر  ديوان الوزارة بالبيضاء، مع مدير إدارة الخدمات الصحية شحات عادل سعيد، سير عمل المرافق الصحية في شحات.

واطلع عقوب خلال اللقاء، الذي حضره مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع شحات، ورئيس قسم الحركه بإدارة الخدمات الصحية شحات ميلود خليل، على عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

- الثني وعقوب يفتتحان مستشفى الشهيد سهيل الأطرش بعد تطويره

كما استمع إلى احتياجات المرافق الصحية ببلدية شحات، وتعهد بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء، وأثنى على جهود بلدية شحات ومديري المرافق الصحية، رغم ما تعانيه الدولة من ظروف.

من اجتماع عقوب مع حكماء ومسؤولي قطاع الصحة في شحات، 3 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
من اجتماع عقوب مع حكماء ومسؤولي قطاع الصحة في شحات، 3 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
من اجتماع عقوب مع حكماء ومسؤولي قطاع الصحة في شحات، 3 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات