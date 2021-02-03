بوغدانوف يبحث مع عماد الطرابلسي مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، عماد الطرابلسي الذي كلفه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لقاء بوغدانوف والطرابلسي جرى خلاله «تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع المستجد في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510» لسنة 2020.

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وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي أن استقبل خلال الأسابيع الأخيرة العديد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات سياسية ليبية، تركزت خلالها المناقشات على سبل تسوية الأزمة الليبية.