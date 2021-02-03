الثني يفتتح مقر وزارة العدل في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، مقر ديوان وزارة العدل في مدينة بنغازي، بحضور وكيل وزارة العدل المكلف بتسيير أعمال الوزارة خالد امراجع نجم، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيسة فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.
وخلال الافتتاح، أكد الثني أهمية دور وزارة العدل في تحقيق دولة القانون والمؤسسات والحقوق، مشددًا على «وقوفه التام والدائم خلف السلطة القضائية ودعمها لأداء دورها المناط بها في إحقاء الحقوق والقضاء بين الناس»، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
- الثني وعقوب يفتتحان مستشفى الشهيد سهيل الأطرش بعد تطويره
حضر مراسم افتتاح المقر، الذي تم تجهيزه من قبل الحكومة الموقتة، رئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، ومدير عام مركز الخبرة القضائية سالم القطراني.