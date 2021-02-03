الثني يفتتح مقر وزارة العدل في بنغازي

من الثني افتتاح مقر وزارة العدل في بنغازي، 3 فبراير 2021. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، مقر ديوان وزارة العدل في مدينة بنغازي، بحضور وكيل وزارة العدل المكلف بتسيير أعمال الوزارة خالد امراجع نجم، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيسة فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

وخلال الافتتاح، أكد الثني أهمية دور وزارة العدل في تحقيق دولة القانون والمؤسسات والحقوق، مشددًا على «وقوفه التام والدائم خلف السلطة القضائية ودعمها لأداء دورها المناط بها في إحقاء الحقوق والقضاء بين الناس»، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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حضر مراسم افتتاح المقر، الذي تم تجهيزه من قبل الحكومة الموقتة، رئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، ومدير عام مركز الخبرة القضائية سالم القطراني.

من الثني افتتاح مقر وزارة العدل في بنغازي، 3 فبراير 2021. (الحكومة الموقتة)

من الثني افتتاح مقر وزارة العدل في بنغازي، 3 فبراير 2021. (الحكومة الموقتة)

من الثني افتتاح مقر وزارة العدل في بنغازي، 3 فبراير 2021. (الحكومة الموقتة)