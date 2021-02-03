اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 08:15 مساء
من اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق مع لجنة الوبائيات، 1 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أصدرت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد» التابعة لحكومة الوفاق ست توصيات عاجلة للحد من «تفاقم» الوضع الوبائي في ليبيا، من بينها إيقاف السفر موقتًا إلي الدول التى ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس «كورونا».  

وشملت التوصيات، التي صدرت عقب اجتماع مع لجنة الوبائيات، الإثنين، اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات معدلات الإصابة العالية، ووضع الجهات المختصة القيود والضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات، حسب ما نشرت اللجنة العليا الاستشارية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

إضافة إلى تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتوفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات، علاوة على الاهتمام برفع الكفاءات الصحية بمراكز العزل.

- لجنة الوبائيات بـ«الوفاق»: تصاعد الوضع الوبائي في 8 مناطق .. و15% نسبة الإصابة بين المسافرين

وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة الوبائيات دراسة أجرتها خلال الأسبوع الماضي، أظهرت تصاعد الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في سبع مناطق، متوقعة زيادة معدلات الوباء جراء زيادة عدد الحالات المصابة والنشاطات المجتمعية.

وحسب الدراسة، فإن النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين لازالت عند 15% وفق الإحصاءات الصادرة عن المختبر المرجعي ومختبر التقنيات الحيوية. وشملت المناطق التي يتصاعد فيها الوضع الوبائي جنوب طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، العزيزية ، المعمورة، جنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل.

وحذرت لجنة الوبائيات من تردي الوضع الوبائي حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة.

من اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق مع لجنة الوبائيات، 1 فبراير 2021. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات