النمروش يؤكد للسفير الأميركي إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي

السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والمفوض بوزارة الدفاع صلاح النمروش. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، أكد للسفير ريتشارد نورلاند «أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة».

وأوضحت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه اليوم السفير ريتشارد نورلاند والملحق العسكري الأميركي لدى ليبيا مع النمروش.

وأضافت السفارة أن النمروش أكد للدبلوماسيين الأميركيين أيضًا إحراز تقدم «كذلك في ما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية».

وهنأ السفير الأميركي لدى ليبيا النمروش «وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية موقتة جديدة في الأيام المقبلة».

من جهتها قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن السفير الأميركي عبر للنمروش «عن أمله في نجاح الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليًا في جنيف».

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاتصال الهاتفي بين نورلاند والنمروش «تطرق إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع لفتح الطريق الساحلي، وكذلك إيجاد الحلول لمشاكل الأفراد التابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية وما يترتب عليها من إغلاق للحقول والموانئ النفطية».

وأضافت الوزارة أن النمروش «أكد من جهته أن كافة التعليمات صدرت بالخصوص، وجارٍ العمل على حلحلة هذه الإشكاليات».