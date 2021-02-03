وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجارى الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 03:59 مساء
وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجاري الإلكترونية, 2 فبراير 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دشن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة منظومة السجل التجاري الإلكترونية التي أشرف على إنشائها مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي، وذلك بحضور وزير العمل المفوض ووزير المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على منح مكتب السجل التجاري العام من خلال السجلات التجارية المحلية، تفعيل العمل بمنظومة السجل التجاري الإلكترونية.

وسيتم ربط المنظومة بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ومركز التوثيق بوزارة العمل، بالإضافة إلى فتح نوافذ إطلاع لمصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب .

وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجاري الإلكترونية, 2 فبراير 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجاري الإلكترونية, 2 فبراير 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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