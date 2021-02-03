جامعة طبرق تعقد اجتماع مجلسها الأول في 2021

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 03 فبراير 2021, 03:35 مساء
اجتماع مجلس جامعة طبرق الأول في 2021, (الإنترنت)

عقد مجلس جامعة طبرق اجتماعه الأول لهذا العام 2021، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور حسن علي حسن، وبحضور مديري الإدارات والمراكز والمكاتب لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية للجامعة.

وحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق، تم التطرق في الاجتماع، إلى عديد البنود والمواضيع المهمة، أهمها تحديد وتوحيد تاريخ انطلاق الدراسة، في 13 فبراير 2021، باستثناء كليتي الهندسة والاقتصاد.

وناقش المجتمعون الخطط البديلة لبداية الدراسة تحت ظروف وخطوات احترازية، وكذلك بعض الخطط الاستثنائية في حال تأزم واستفحال الجائحة.

كما تناول الاجتماع الاقتراح المقدم من مركز البحوث والدراسات العلمية لجائزة عضو هيئة التدريس والقسم الأكثر إنتاجا للأبحاث العلمية، باسم الجامعة واقتراح دمج مركز البحوث العلمية ومكتب الاستشارات الفنية تحت إدارة واحدة، وإمكانية تضمين قسم الرسائل العلمية للهيكل الإداري بالمكتبة المركزية للجامعة تحت مُسمى (قسم الرسائل العلمية).

وتعتبر جامعة طبرق إحدي الجامعات الكبيرة والمنارات العلمية المهمة بليبيا، ولها دور مهم في تخريج كوادر علمية في مختلف التخصصات الدراسية، وتقع في أقصى الشرق الليبي والممتدة من مدينة امساعد شرقًا حتى منطقة عين الغزالة غربًا ومنطقة الجغبوب جنوبًا .

اجتماع مجلس جامعة طبرق الأول في 2021, (الإنترنت)
اجتماع مجلس جامعة طبرق الأول في 2021, (الإنترنت)
اجتماع مجلس جامعة طبرق الأول في 2021, (الإنترنت)
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