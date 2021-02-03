تسييري طبرق يحمل إدارة «التجاري الوطني» مسؤولية الزحام الشديد أمام المصرف يوميا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 03 فبراير 2021, 03:20 مساء
مصرف التجاري الوطني بطبرق, (الإنترنت)

حمل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الإدارة العامة لمصرف التجاري الوطني بطبرق، المسؤولية الكاملة عن الازدحام الشديد أمام المصرف بشكل يومي، وتعطل المنظومة المستمر ما يضطر المواطن للبقاء لأكثر من 5 ساعات لإنهاء معاملة مصرفية واحدة.

وقال بوالخطابية، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إنه على الإدارة العامة أن تجد حلولا بديلة لإنهاء أزمة المنظومة وزيادة عدد الموظفين بالمصرف وفتح الوكالة التابعة للمصرف، لكي يتمكن المواطنون من إنهاء إجراءاتهم من إيداعات وصكوك مصدقة وسحب وغيرها.

وأضاف بوالخطابية أن المواطنين تقدموا له بشكاوى كثيرة مفادها عدم تحصلهم على أموالهم الموجودة بالمصرف، وعدم رفع سقف السحب اليومي، مع العلم أن المصرف تأتيه مبالغ ضخمة يوميًّا نتيجة الإيداعات النقدية الخاصة ببطاقات العشرة الآف دولار.

وتابع: «من مبدأ التعاون بين المصارف بالمدينة، على إدارة المصرف التجاري الوطني بطبرق، أن تتعاون مع إدارات المصارف بإعطائها السيولة النقدية بدل تحويلها خارج المدينة لكي يستفيد منها المواطن في طبرق».

وعقد يوم أمس عميد بلدية طبرق، اجتماعا مع مدير المصرف التجاري الوطني طبرق ونائبه وأمين الخزينة وذلك لإيجاد حل لهذه المشكلة.

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