تسجيل 71 إصابة بفيروس «كورونا» في طبرق و6 وفيات خلال يناير

مدينة طبرق, (الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، تسجيل 71 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية خلال شهر يناير الماضي، وست حالات وفاة.

وقال الفريق، إنه قام بسحب 150 عينة حالات اشتباه ومخالطة من قسم العزل بمركز طبرق الطبي خلال شهر يناير الماضي، وكانت نتائجها 71 حالة موجبة و79 حالة سالبة.

وتابع الفريق في بيان للمكتب الإعلامي للجنة الاستشارية الطبية طبرق، أن الحالات الـ71 حالة، تم شفاء 31 منها، بينما لا تزال 34 حالة نشطة وتوفيت ست حالات.

وبحسب المكتب ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق، منذ تسجيل أول حالة في البلدية، في شهر يوليو من العام الماضي، إلى إلى 395 حالة مقسمة على 41 حالة نشطة و294 تم شفاؤهم و60 حالة وفاة.