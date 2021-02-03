«مكافحة الأمراض»: 809 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 809 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 755 مصابا، في حين توفي 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.