شركة الكهرباء: استقرار طرح الأحمال اليوم الأربعاء عند ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:49 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء, (الإنترنت)

استقر عدد ساعات طرح الأحمال اليوم، الأربعاء، عند ساعتين وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدرها الشركة بصورة يومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر معدل طرح الأحمال عند ساعتين منذ يوم الأحد الماضي، بعدما أخذ في التراجع منذ مطلع العام الماضي، حين كان يصل إلى أكثر من أربع ساعات.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت مدة طرح الأحمال يوميا إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة، ثم ثلاث ساعات، وبعدها أصبحت لساعتين ونصف، وأخيرا ساعتين فقط.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

 

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