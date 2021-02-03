أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء غربا وسقوط أمطار في الشرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:33 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يميل الطقس للاعتدال على غالبية مناطق الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 15 و22 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تكاثر للسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، خصوصا الخليج والدواخل، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر على السرير وتازربو، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية من عصير الخضراوات