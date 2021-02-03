21 إصابة بفيروس «كورونا» في سبها و20 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:25 صباحا
سحب عينات للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس، و20 حالة شفاء.

وتسلم مختبر المركز 64 عينة خاصة بفحص فيروس «كورونا المستجد»، أظهرت التحاليل سلبية 43 عينة، فيما تأكدت إصابة 21 حالة منها 19 جديدة، وحالتان مخالطتان، بحسب بيان للمركز الثلاثاء.

 فيما أكد المركز شفاء 20 حالة بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج الخاصة بـ«كورونا»، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سبها.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ15 حالة منها 13 جديدة وحالتان مخالطتان، والشاطئ بحالة جديدة، ووادى عتبة بأربع حالات جديدة، ومرزق بحالة جديدة.

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