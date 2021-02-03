عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي

جانب من تدريب عسكريين تابعين لـ«الوفاق» في تركيا، 2 فبراير 2021، (الدفاع التركية)

أعلنت وزارة الدفاع التركية إتمام الدورات التدريبية للعسكريين من قوات حكومة الوفاق على أنظمة الدفاع الجوي، وعودتهم إلى بلادهم.

وقالت إن «20 عسكريا ليبيا شاركوا في التدريب على استخدام أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والرادار والمدفعية المضادة للطائرات»، حسب بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي، إكمال نحو 1300 من عناصر جنودها تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية داخل ليبيا، على ثمانية عشر برنامجًا مختلفًا.

وجرى تخريج أول دفعة من العسكريين الليبيين دربتهم القوات التركية في ليبيا، نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر 2019، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.

ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر الماضي، ينص على تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

جانب من التدريبات