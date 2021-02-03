برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 08:34 صباحا
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، (أرشيفية: الإنترنت)

توقع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إظهار الإدارة الأميركية الجديدة المزيد من المشاركة في تسوية الأزمة الليبية لامتلاكها «الوسائل والنفوذ».

وقال ماس إنه يريد من الإدارة الأميركية «إظهار المزيد من الاهتمام بشأن ليبيا، التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ نحو عشر سنوات»، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عن كلمته في مؤتمر بالعاصمة برلين أمس الثلاثاء.

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وأضاف أن «الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ للقيام بدور أكبر»، مشيرا إلى المحادثات الجارية «لإيجاد حل سلمي».

يذكر أن الولايات المتحدة خلال آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي طلبت من موسكو وأنقرة «سحب المرتزقة من ليبيا»، فيما رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بخطوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف، وحثت على ضرورة الإسراع في تشكيل السلطات التنفيذية القادمة.

وإلى الآن لم تتحقق النسبة المطلوبة لانتخاب مرشحي السلطة التنفيذية بشكل فردي في الملتقى، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي بنظام القوائم.

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