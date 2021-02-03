الحداد يبحث سبل الدعم مع الملحق العسكري البريطاني

رئيس أركان قوات حكومة الوفاق الفريق أول محمد الحداد خلال استقباله الملحق العسكري البريطاني. (رئاسة الأركان)

قلت رئاسة الأركان التابعة لقوات حكومة الوفاق إن رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد بحث سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية مع الملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا العقيد مارك بافين.

ووفق المكتب الإعلامي لرئاسىة الأركان، «رحّب الحداد بالملحق العسكري البريطاني ، شاكراً المملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا».

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واستعرض الحداد والملحق العسكري البريطاني العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، وفق المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان.