السفير الأميركي يشكر الدنمارك على تقديم 800 ألف دولار لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 10:29 مساء
السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند التقى سفيرة الدنمارك لدى ليبيا جولي بروزان يورجنسن، اليوم الثلاثاء: «لشكر الدنمارك على مساهمتها الكبيرة البالغة 800 ألف دولار أميركي» لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا.

وأضافت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا المبلغ جاء «كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا»، مشيرة «إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها في العام 2018» الدنمارك.

وصف السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند جهود الدنمارك بأنها «مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا».

وأوضحت السفارة الأميركية أن نورلاند والسفيرة الدنماركية بحثا «التعاون الجاري في ليبيا, بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. كما ناقشا الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

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