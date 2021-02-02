انتشال 7 جثث مجهولة معظمها لمهاجرين ببني وليد خلال يناير

الفريق التابع لجمعية السلام في بني وليد أثناء انتشال الجثة من منطقة 51 جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الجثث التي انتشلها مكتب انتشال الجثامين التابع لفرع الجمعية بالمدينة خلال شهر يناير بلغ سبع جثت.

وأضاف بن لامة أن عملية انتشال ودفن الجثامين مجهولة الهوية تجري بالتعاون بين جمعية السلام وعدد من الجهات المختصة، منها مديرية الأمن، والنيابة العامة، ومستشفى بني وليد العام، مشيرا إلى أن معظم الجثامين تعود لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.