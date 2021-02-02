انتشال 7 جثث مجهولة معظمها لمهاجرين ببني وليد خلال يناير

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 06:53 مساء
الفريق التابع لجمعية السلام في بني وليد أثناء انتشال الجثة من منطقة 51 جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الجثث التي انتشلها مكتب انتشال الجثامين التابع لفرع الجمعية بالمدينة خلال شهر يناير بلغ سبع جثت.

وأضاف بن لامة أن عملية انتشال ودفن الجثامين مجهولة الهوية تجري بالتعاون بين جمعية السلام وعدد من الجهات المختصة، منها مديرية الأمن، والنيابة العامة، ومستشفى بني وليد العام، مشيرا إلى أن معظم الجثامين تعود لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يتصدر مشهد مونديال الأندية قبل البدء
رياضة عالمية
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار
ليبيا
إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي
رياضة عالمية
سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير
ليبيا
إيران تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ ناقل لقمر صناعي
دولى
بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي
رياضة عالمية
نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»