انتهاء صيانة خط هوائي ضغط عالي بدائرة توزيع الهضبة

انتهاء صيانة خط هوائي ضغط عالي بدائرة توزيع الهضبة، 1 فبراير 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة خط هوائي ضغط عالي بدائرة توزيع الهضبة.



وأجرت الصيانة فرقة الخطوط بدائرة توزيع الهضبة، أمس الإثنين، بإشراف فرقة التشغيل والصيانة التابعة لمكتب التشغيل والصيانة السريعة بطريق المطار، حسب ما نشرت شركة الكهرباء بصفحتها على موقع «فيسبوك».

- بدء تركيب أبراج الكهرباء لخط «أوباري - الفجيج»



ونهاية يناير الماضي، أعلن عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان محمد بدء تركيب أبراج نقل الطاقة لخط «أوباري - الفجيج»، جهد «220 ك ف».



وكشفت إحصائية لديوان المحاسبة في يناير، أن 14 محطة كهرباء في مناطق مختلفة بالبلاد تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميغاوات مقابل 11492.6 ميغاوات من الطاقة يمكنها توليدها.



وأظهرت الإحصائية أن من بين تلك المحطات، ثلاث في درنة وطبرق وسرت متوقفة عن العمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميغاوات على التوالي.

انتهاء صيانة خط هوائي ضغط عالي بدائرة توزيع الهضبة، 1 فبراير 2021. (شركة الكهرباء)

انتهاء صيانة خط هوائي ضغط عالي بدائرة توزيع الهضبة، 1 فبراير 2021. (شركة الكهرباء)