«يونيسف»: أكثر من 4 ملايين ليبي مهددون بمواجهة نقص وشيك في المياه

أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عن قلقها إزاء تدهور وضع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ليبيا، مؤكدة أن أكثر من 4 ملايين شخص بينهم 1.5 مليون طفل، سيواجهون مشاكل مائية وشيكة إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها.

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن الأزمة «التي طال أمدها في ليبيا»، تركت القطاع في مواجهة تحديات كبيرة، مما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات، مرجعة ذلك إلى عدم وجود الميزانيات المطلوبة لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار للصيانة الدورية.

وشددت على أن الموردين يكافحون أيضًا، لفتح اعتمادات بنكية بالعملة الصعبة لاستيراد المعدات من خارج البلاد.

وأوضحت المنظمة أن الهجمات المتكررة على أنظمة الأنهار الصناعية تسببت في خروج نحو 190 بئرًا من الخدمة (الجفارة - الحساونة والسرير - تازربو)، مما جعل هذا القطاع الحيوي على وشك الانهيار.

وبحسب البيان، تعاني الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تدهور شبكة المياه، مما تسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50%، و«في قطاع الصرف الصحي، 45% فقط من الأسر والمؤسسات موصولة بالشبكة العامة»؛ والباقي متصل بالحفر الامتصاصية؛ مما يؤدي إلى تلوث خزانات المياه الجوفية، كما يتم تصريف معظم مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، مما يؤثر سلبًا على البيئة والحياة البحرية.

وتعاني محطات تحلية المياه نقصًا في المعدات اللازمة لإجراء الصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لاستمرار العمليات، مما يقلل من كفاءتها التشغيلية، وفق المنظمة التي أشارت إلى خروج مصنع بومبا باي من الخدمة تمامًا، مما أدى إلى حرمان أكثر من 63 ألف شخص يعيشون في مدن (الخمس والتميمي، ومباه، ورأس التين، وأم الرزم، ومرتبة، والساحل الشرقي لدرنة)، من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، فيما تصل التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل المصنع إلى 12 مليون دولار.

ودعت «يونيسيف» صناع القرار في الحكومة الليبية والمنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة يضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية.