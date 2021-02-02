بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 03:02 مساء
وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير المالية في حكومة  الوفاق فرج بومطاري «بإلغاء الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية»، عملًا بأحكام المادة السابعة، ضمن قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

جاء ذلك في خطاب إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد العليا، ورئيس اللجنة المركزية للجرد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة السابعة على أن «تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة الثانية، حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له».

وأشار الخطاب إلى أنه «عملًا بقاعدة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فإن المستثنى من حكم الإلغاء يخص بند الأعمال الجديدة لا غير، وهي المشروعات التي تتجاوز مدة تنفيذها السنة المالية التي صدر على قوتها الاعتماد».

وأوضح أن حكم المادة 161 من لائحة الميزانية جعل من التسجيل بحساب الأمانات والصرف منه «مقيد بشرط عدم صرف المبالغ في مواعيدها المقررة»، كما نصت المادة 162 من ذات اللائحة على التالي: «لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ المتبقية بعد هذه المدة في الحساب المذكور إلى الإيرادات، وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصورفات المخصص لهذا الغرض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يتصدر مشهد مونديال الأندية قبل البدء
رياضة عالمية
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار
ليبيا
إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي
رياضة عالمية
سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير
ليبيا
إيران تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ ناقل لقمر صناعي
دولى
بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي
رياضة عالمية
نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»