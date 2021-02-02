عبد المجيد سيف النصر: أسعى لإطلاق حوار يمهد لمصالحة وطنية شاملة

عبد المجيد سيف النصر، مرشح المجمع الانتخابي للمنطقة الجنوبية. (قناة الوسط)

قال عبد المجيد سيف النصر، مرشح المجمع الانتخابي للمنطقة الجنوبية، إنه يسعى لإطلاق حوار وطني موسع وشامل لكافة الأطراف الاجتماعية والثقافية والسياسية يمهد لمصالحة وطنية شاملة لبناء دولة ليبية عصرية مبنية على المواطنة.

وأكد سيف النصر، في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله، اليوم الثلاثاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف، أن الجنوب يعاني تبعات سياسية بسبب «التهميش والفوضى المبرمجمة»، مشددًا على أن الجنوب يحتاج منا وقفة تاريخية لإطلاق معركة وطنية للبناء عبر أحداث تنموية حقيقة يشترك فيها جميع أبنائه.

وشدد على ضرورة العمل الحثيث على ضمان تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل وفق الأجل المحدد، وتوظيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لإنجاح المرحلة التمهيدية للوصول للمرحلة الدائمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

بدء جلسة ملتقى الحوار السياسي بعد الانتهاء من تقديم مرشحي «الرئاسي»

وتعهد بالتنسيق المستمر مع حكومة الوحدة الوطنية، لإنجاز الأهداف المسندة إليها، مع إطلاق عملية إعادة إعمار ليبيا، يكون الجنوب هو محورها وقاعدة الهرم فيها، مع حملة وطنية لمكافحة الفساد لاستعادة «صورة الشخصة الليبية النزيهة».

كما شدد على ضرورة العمل على التئام مجلس النواب واجتماعه في أسرع وقت، وتعزيز التنسيق مع لجنة الحوار السياسي لإنجاز خريطة طريق وفق المواعيد المتفق عليها، ودعم العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات فيها.

وأكد ضرورة تنظيم العلاقة بين ليبيا ودول الجوار والدول الإقليمية والمجتمع الدولي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل من أجل استعادة سيادة ليبيا وحماية وحدتها.

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