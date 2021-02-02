طارق الأشتر: الملف الأمني وإخراج القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية على رأس أولوياتي

المرشح للمجلس الرئاسي طارق عبد الله الأشتر. (قناة الوسط)

قال المرشح للمجلس الرئاسي طارق عبد الله الأشتر، المرشح للمجمع الانتخابي للمنتطقة الغربية، إن الملف الأمني على رأس الأولويات وأكبرالتحديات، مشددا على أنه سيعمل مع باقي أعضاء المجلس الرئاسي –حال فوزه- على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستبعاد خيار الحرب بشكل نهائي، ورسم معالم ملامح الدولة المدنية.

وأكد الأشتر، في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله، اليوم الثلاثاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملية السياسية المحددة خلال الفترة المقبلة، والتي تنتهي بالانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الحالي.

وتابع أن الفترة المخصصة للسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في حد ذاتها تمثل تحديا يجب الالتزام به، مشيرا إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإدماج وحداتها في قالب واحد بالشكل الذي يضمن إبعادها عن العمل السياسي وعدم استخدامها لأي أجندية سياسية، ودعم عمل اللجنة العسكرية (5+5)، ليتم تنفيذ بنود الاتفاقات، وأهمها إخراج القوات الأجنبية من البلاد بدعم من الأمم المتحدة.

بدء جلسة ملتقى الحوار السياسي بعد الانتهاء من تقديم مرشحي «الرئاسي»

وفي الملف الاقتصادي، أكد ضرورة تقوية المؤسسات الاقتصادية، والتي تشمل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، وإنهاء وجود أي جسم مواز لها بالشكل الذي يضمن عدم تسييس تلك المؤسسات ويكفل سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط علي كافة الحقول والمؤسسات والمرافق النفطية، بحماية قوات موحدة وإبعادها عن أي مناورات سياسة أو صراع محتمل.

«كذلك اتخاذ ما يلزم فيما يخلص المؤسسة الليبية للاستثمار من إنهاء الصراع علي إدارتها وإعادة تقييم أدائها وأربحها ومواجهة أي فساد فيها»، يضيف الأشتر، متمنيا نجاح جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية بعيدا عن الأسماء التي سيتم انتخابها للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

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