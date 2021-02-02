السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 01:24 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر الدولار قرشا إلى 4.47 دينار من 4.46 دينار، في حين تراجع سعر صرف اليورو قرشين إلى 5.39 دينار من 5.41 دينار، وبالمثل الجنيه الاسترليني الذي فقد قرشين ليسجل 6.11 دينار مقابل 6.13 دينار أمس، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وصعد سعر الليرة التركية إلى 0.62 دينار من 0.61 دينار، وسعر الريال السعودي إلى 1.19 دينار من 1.18 دينار، في حين ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.

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