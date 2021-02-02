بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة في بلدية البوانيس

جانب من حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في بلدية البوانيس, 1 فبراير 2021. (بلدية البوانيس)

أقامت مراقبة تعليم البوانيس، أمس الإثنين، فعاليات حفل تكريم للطلبة الأوائل بالشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020 على مستوى المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وأقيم الحفل بقاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس.

فيما شمل الحفل تكريم عدد من الموظفين المتقاعدين خلال العام 2020 بقطاع التعليم.

جانب من حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في بلدية البوانيس, 1 فبراير 2021. (بلدية البوانيس)

جانب من حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في بلدية البوانيس, 1 فبراير 2021. (بلدية البوانيس)