تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية في مصر 6 أشهر

لقاء القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية المصري، 22 ديسمبر 2020، (صفحة السفارة على فيسبوك)

قالت السفارة الليبية بالقاهرة إن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت قرارا بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية داخل مصر لمدة ستة أشهر.

وأشارت إلى استيفاء الإجراءات من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالإسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة، وفقا للشروط المقررة فى هذا الخصوص، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتقدمت السفارة بالشكر إلى وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية المعنية على تعاونهم «دعما للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين».

يذكر أن السفارة خاطبت الخارجية المصرية في 19 يناير الماضي، بشأن تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية، وبدورها خاطبت الخارجية مصلحة الجمارك بوزارة المالية حول الأمر.