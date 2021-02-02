بدء جلسة ملتقى الحوار السياسي بعد الانتهاء من تقديم مرشحي «الرئاسي»

جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 1 فبراير 2021، (البعث الأممية)

انطلقت أعمال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف.

وأعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز صباح اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تقديم جميع المرشحين للمجلس الرئاسي.

وفي كلماتهم، ركز المرشحون للمجلس الرئاسي في عروض برامجهم أمس الإثنين على أهمية ملف المصالحة من أجل نجاح الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر إلى 24 ديسمبر 2021، متحدثين في هذا الشق عن «جبر الضرر، وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم».

كما تعهدوا جميعا بالالتزام بموعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدين أنهم سيعملون على تحقيق انتقال سلسل للسلطة لمن يختاره الشعب.

وبشأن اختيار القائد العام للجيش، جاءت غالبية إجابات المرشحين في إطار ترك الأمر إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، معولين على النجاح الذي حققته، وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار.

اقرأ عروض المرشحين للمجلس الرئاسي على الروابط التالية:

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