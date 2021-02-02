«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 12:13 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم الثلاثاء، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية هذا اليوم.

ريح شمالي غربي يتحول صباح الغد إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعته ما بين (05 - 20) عقدة، وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50–1.50) متر، ويصل إلى (1.75) متر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

الرؤية جيدة.

 الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على ساحل شحات مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية.

ريح جنوبي غربي إلى شمالي غربي على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته بين (05 - 20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50–1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ.

الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على شحات أثناء سقوط المطر.

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