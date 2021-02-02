«العمل والتأهيل» توقع اتفاقية تعاون مع منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 11:51 صباحا
مراسم توقيع الاتفاقية, 31 يناير 2021. (وزارة العمل والتأهيل)

وقع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل، أول من أمس الأحد، اتفاقية تعاون مع منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة الليبية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، تضمنت الاتفاقية تنفيذ بعض البرامج التثقيفية والتدريبية لتطوير ورفع كفاءة المرأة العاملة، وإعطائها الفرصة في التدريب سواء من موظفات الوزارة أو من قطاعات أخرى.

وقع الاتفاقية مدير منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة هالة المصراتي، وعن وزارة العمل والتأهيل عبدالعزيز جحا مدير مكتب التعاون الدولي، وخيرية الحبيب مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، وغادة قويدر مسؤول المرأة بنقابة موظفي وزارة العمل والتأهيل.

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