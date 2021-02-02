طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 497 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ83 حالة، ثم الزاوية المركز بـ71 حالة، و45 حالة في زوارة، و24 حالة في كل من غريان وزليتن، و23 حالة في الخمس، و19 حالة في سبها، و17 حالة في كل من الزنتان والزهراء ويفرن، و15 حالة في العامرية، و14 حالة في كل من قصر بن غشير وجنزور، و11 حالة في كل من المنشية الجميل وأجدابيا.

واكتشفت أيضا عشر حالات في كل من الشاطئ وصبراتة، وتسع حالات في كل من القره بوللي والسائح والزاوية الغرب وسواني بن آدم، وسبع حالات في كل من جادو وظاهر الجبل وبني وليد، وست حالات في طبرق، وخمس حالات في الجميل، وأربع حالات في كل من الزاوية الجنوب والقلعة ونالوت، وثلاث حالات في كل من الرياينة وتراغن والماية، وحالتان في كل من الأصابعة وكاباو والرجبان والرحيبات ورقدالين والجفرة والعجيلات وزلطن، وحالة في كل من البوانيس والحرابة والقريات ومسلاتة والعزيزية.

وتماثل للشفاء 1007 مصابين، بينهم 831 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في أجدابيا، وأربع حالات في سبها، و16 حالة في صرمان، وأربع حالات في وازن، و46 حالة في مصراتة، وحالتان في الزنتان، وسبع حالات في كل من الزاوية الجنوب وغريان، وعشر حالات في زوارة، و14 حالة في الزاوية الغرب، و15 حالة في قصر بن غشير، و16 حالة في صبراتة، و32 حالة في الزاوية المركز.

وفي حين توفي 13 آخرون، منهم حالتان في كل من الزاوية المركز وصرمان، وحالة في كل من وازن ومصراتة وزوارة وقصر بن غشير وزليتن والخمس، وثلاث حالات في العجيلات.