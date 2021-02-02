«مكافحة الأمراض»: 1032 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1007 مصابين، بينما توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 5283 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1550 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 285 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 135 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 81 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 95 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 250 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 187 عينة.

وتسلم مختبر بلدية سوق الجمعة 210 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 118 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 33 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 14 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة خمس عينات، ومختبر مركز العزل زوارة 250 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 14 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 129 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 120 ألفا و434 إصابة، منها 17 ألفا و945 نشطة، و100 ألف و593 متعافيا، في حين توفي 1896 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام 2020.