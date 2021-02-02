استقرار طرح أحمال الكهرباء عند ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 10:56 صباحا
مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال ساعتين اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبذلك استقر معدل طرح الأحمال عند ساعتين منذ يوم الأحد الماضي، بعدما أخذ في التراجع منذ مطلع العام الماضي، حين كان يصل إلى أكثر من أربع ساعات.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت مدة طرح الأحمال يوميا إلى ثلاث ساعات ونصف، ثم ثلاث ساعات، وبعدها أصبحت لساعتين ونصف، وأخيرا ساعتين فقط.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

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