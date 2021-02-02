بمشاركة أميركية.. «عدل الوفاق» تنظم مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 10:31 صباحا
مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»، 1 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

أقيم صباح الإثنين بوزارة العدل مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»، بالتعاون مع الرابطة الأميركية للقانونين ABA.

حضر المائدة، مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، ومدير إدارة التدريب، ومدير المكتب القانوني، ومدير مكتب المتابعة، ورئيس قسم الإعلام، وأمين عام اللجنة الليبية للقانون الدولي الإنساني، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والمختصين في هذا المجال.

كما شارك في اللقاء عبر تقنية الزوم المدير الإقليمي لمكتب ليبيا بالرابطة الأميركية للقانونيين، والمستشار بالرابطة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار، عند إجراء أي تعديل تشريعي بالخصوص.

مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»، 1 فبراير 2021. (عدل الوفاق)
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