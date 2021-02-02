ترحيب أفريقي بتوصل الليبيين إلى قائمة مرشحي السلطة التنفيذية

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي. (الإنترنت)

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لعقد ملتقى الحوار الليبي الجاري بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، مرحبا بتوصله إلى قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة.

وجدد فكي، التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بـ«دعم ومرافقة الشعب الليبي في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار».

وفي بيان نُشر على موقع الاتحاد الأفريقي، هنأ فكي «منتدى الحوار والشعب الليبي»، بعدما بدأ أعضاؤه جولة جديدة لاختيار رئيسين للحكومة والمجلس الرئاسي، وهما المسؤولان عن ضمان الانتقال السلمي حتى حلول موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد فكي بـ«شفافية العملية في تسمية مرشحين للمشاركة في قيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة، تضم مناصب السلطة التنفيذية».

واتفقت كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، في بيان مشترك، على «أهمية تكثيف العمل من أجل مساندة الأطراف في ليبيا، على استكمال مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية بكافة جوانبها».

جاء ذلك بعدما عُقد الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، أمس الإثنين، تحت الرئاسة المشتركة للأمين العام أحمد أبوالغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، وبمشاركة كبار مسؤولي الجانبين.