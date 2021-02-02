سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 09:31 صباحا
حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في سوق الجمعة تسجيل 595 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية خلال شهر يناير الماضي.

وكشفت عن شفاء 550 مصابا، في حين توفي 39 آخرون، كما من بين الإصابات 36 أجنبيا، حسب بيان منشور على صفحة الغرفة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات في سوق الجمعة إلى 5146، منها 351 إصابة نشطة، و4795 متعافيا، في حين توفي 120 آخرون.

وتقدمت الغرفة بالشكر لعناصر فريق الاستجابة السريعة بالبلدية على ما يقدمونه من عمل وجهد، وسعيهم للحصول على البيانات المختلفة حول الوضع الوبائي «رغم صعوبة الحصول على بعضها من مصادرها».

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