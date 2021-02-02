المغرب تنضم إلى مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:31 صباحا
جانب من اجتماعات فريقي الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، 23 يناير 2021، (الإنترنت)

انضمت المغرب إلى مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك قبيل عقد قمة الهيئة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأسبوع القادم.

وأبلغ رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة بقرار اللجنة «دمج المملكة المغربية» في مجموعة الاتصال أمس الإثنين، وفق ما نقلت مصادر دبلوماسية مغربية لصحف محلية.

واستضافت المغرب خلال الأشهر الأخيرة عدة اجتماعات في بوزنيقة حول تسوية الأزمة الليبية، تمخض عنها اتفاق على آلية اختيار شاغلي المناصب العليا في الدولة في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

 

ومجموعة اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، التي تم إنشاؤها في فبراير العام 2020 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تضم رؤساء مصر وتشاد والكونغو وجنوب أفريقيا والجزائر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.

والهدف من إنشائها تنسيق الجهود الدولية في إطار الوصول إلى حل دائم للأزمة في ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا.

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