حمزة يستعرض مع السفير الإيطالي خطط وبرامج إحياء المشاريع الزراعية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 10:55 مساء
اجتماع حمزة مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له. (إدارة التواصل والإعلام)

استعرض عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد حمزة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا, جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خطط وبرامج إحياء المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وعقد حمزة وسفير إيطاليا والوفد المرافق له المختص لدعم المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب، اليوم الاثنين، اجتماعا شارك فيه عدد من الخبراء المختصين عبر تطبيق «زوم»، بحضور عدد من أعيان الجنوب وعمداء البلديات الواقع في نطاقها المشاريع الزراعية، والمختصين في مجال الزراعة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير الإيطالي أشاد خلال الاجتماع «بالاهتمام الذي يوليه عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، بالمبادرة ولقائه بالمسئولين والمختصين في مجال الزراعة في إيطاليا من أجل تنفيذ المشروع الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والمياه والطاقات المتجددة».

وأوضحت أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس جرى خلاله «استعراض الخطط والبرامج التي نهدف لإحياء المشاريع الزراعية في الجنوب وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه لتحقيق جدوى اقتصادية تهدف تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني».

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