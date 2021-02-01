إقفال محطات التوزيع بسبب تأخر وصول إمدادات الوقود إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 01 فبراير 2021, 10:26 مساء
محطة وقود في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

تعاني مدينة بني وليد منذ خمسة أيام أزمة حادة جراء نقص الوقود، ما اضطر كافة محطات التوزيع إلى إقفال أبوابها أمام المواطنين بسبب تأخر وصول إمدادات الوقود من مستودعات مصراتة إلى المدينة.

وقال مدير إحدى محطات توزيع الوقود في بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن نقص الوقود نتيجة إغلاق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية وعدم السماح للشاحنات بالمرور.

من جانبها أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز ببلدية بني وليد أنها تقوم بمحاولة إعادة تغيير مسار الشاحنات عبر طرق أخرى من أجل وصول الوقود لمحطات المدينة وأنها على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن.

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