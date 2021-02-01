محمد البرغثي: لن أتردد إطلاقا في الذهاب إلى ما سبقنا إليه الرئيس سوار الذهب

المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد سفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي. (بوابة الوسط)

أكد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد سفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي، أنه لن يتردد «إطلاقا في الذهاب إلى ما سبقنا إليه الرئيس سوار الذهاب» بشأن تسليم السلطة عقب تنظيم الانتخابات، في إشارة إلى الرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب.

وقال البرغثي خلال عرض رؤيته للمرحلة الانتقالية المقبلة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف اعماله في جنيف، اليوم الاثنين، إن «العمل الوطني لا يقاس بالفترة الزمنية بل بالإنجازات الوطنية»، مشدا على أنه ليس أمام الليبيين «من خير إلا خير بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والتي تحظى بدستور وطني».

وأضاف البرغثي أن المرحلة التي تمر بها ليبيا الان هي «مرحلة وضع الأساسات التي يجب أن توضع على أسس متينة واضحة بعيدة عن الإكراه»، مؤكدا على أن «هذا لن يتأتى بجهد فردي بل عمل جماعي متكامل».

وجدد البرغثي التأكيد على رفض «العنف بكل أشكاله في القضايا ذات الطابع السياسي والفكرية والاجتماعي» لأن «حرية الرأي يجب أن تكون محصنة»، مشيرا إلى أن «المؤسسات الأمنية والعسكرية ذات طبيعة وطنية لا علاقة لها بالشأن السياسي»لأنها «حافظت على قدر جيد من الاستقلالية في الفكر والمواقف».

كما أكد البرغثي في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي على أن «الجيش الوطني عامل أساسي في الحفاظ على الوطن وحماية الدولة»، مشددا على أن «الحوار هو أقصر طريق للتفاهم بين الجميع»، داعيا الليبيين إلى «أن نرسل رسالة للعالم بأن عهدا جديدا قد بدأ».

وبشأن المصالحة الوطنية، فقد اعتبرها البرغثي «القاعدة الأساسية لاستقرار البلاد»، لافتا إلى أن «الغد الآتي قد لا يكون له علاقة بالماضي»، بمديا كذلك تفهمه «جيدا المرحلة السابقة» وإدراكه «جيدا الظروف التي كانت والأخطاء التي ارتكبت».

وطمأن البرغثي «الجميع بأن المعالجات الأبوية العاقلة ستأخذ بالاعتبار، لأننا لدينا إرادة حقيقة وعزيمة صارمة للخروج من أزمتنا الحالية الخانقة»، معتبرا في الوقت ذاته أن «المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة» لأن «ليبيا تستحق اليوم أن يقف الجميع معها».

وشدد البرغثي كذلك على أن «المرأة هي نصف المجتمع ولها دور أساسي وهام وسيكون لها دور كبير في هذه المرحلة وينبغي ذلك إذا أردنا استعادة الوطن والنهوض به»، داعيا إلى «تمكين الشباب وإعطائه دور أساسي في بناء المستقبل».

وأكد البرغثي أنه سيركن «إلى أصحاب الاختصاص في مسألة توحيد الجيش»، معتبرا أن أمام الليبيين «فرصة للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى التي مرت بظروف مشابه».

كما أكد أن لديه «خلفية وطنية وإرادة للذهاب باتجاه الحل»، معتبرا أيضا أن «مشكلة الميليشيات مسألة طارئة، وفي تقديري ليست معضلة شائكة وبإمكاننا الوصول إلى حل».

وقال البرغثي إن «المرحلة القادمة ستكون بداية العهد الجديد، أي عهد القانون والحقوق، في المرحلة السابقة كانت هناك من الإجراءات الاستثنائية. لذلك أول لقاء لي سيكون مع مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية».