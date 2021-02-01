وصول 10 آلاف كيس دقيق إلى صندوق موازنة الأسعار في طبرق

توزيع الدقيق بعد وصوله إلى صندوق موازنة الأسعار على المخابز في طبرق. (بوابة الوسط)

أكد مراقب الاقتصاد في بلدية طبرق، محمود عبدالحق، وصول 10 آلاف كيس من الدقيق المدعوم، صباح اليوم الإثنين، إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار في البلدية.

وقال عبدالحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن كميات الدقيق التي وصلت إلى البلدية مقدمة من وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة وسيتم توزيعها على المخابز بواقع 100 كيس لكل مخبز.

وأضاف عبدالحق أن الدقيق مدعوم وخرج من مراقبة اقتصاد طبرق بقيمة 17.5 دينار، مضاف عليها قيمة التحميل ليبقى الإجمالي 20 دينارًا للكيس، مطالبا المخابز بالالتزام بالتسعيرة المقررة وهي عشرة قروش للرغيف.

وذكر عبدالحق أن عدد المخابز الموجودة ببلدية طبرق قرابة 155 مخبزًا، منوهًا إلى أنه سيتم استثناء المخابز المخالفة.

توزيع الدقيق بعد وصوله إلى صندوق موازنة الأسعار على المخابز في طبرق. (بوابة الوسط)

توزيع الدقيق بعد وصوله إلى صندوق موازنة الأسعار على المخابز في طبرق. (بوابة الوسط)

توزيع الدقيق بعد وصوله إلى صندوق موازنة الأسعار على المخابز في طبرق. (بوابة الوسط)