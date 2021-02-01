عمر بوشريدة: يجب إنجاز قانون انتخاب جديد وتحقيق مصالحة وطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 07:25 مساء
المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد عمر بوشريدة. (بوابة الوسط)

شدد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، عمر بوشريدة، على ضرورة إنجاز القانون الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي استأنف اليوم الإثنين أعماله في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بوشريدة لأعضاء الملتقى: «يجب إنجاز قانون انتخاب جديد وتحقيق مصالحة وطنية بين الليبيين، وعلينا استعادة هيبة الدولة المستباحة.. والابتعاد عن التدخلات الأجنبية»، معتبرًا أن «هناك التزامًا أخلاقيًّا بمدة الفترة الانتقالية، وعلينا استغلال الضغط الدولي للالتزام بها».

وأكد بوشريدة أن ليبيا لديها «موارد بشرية مهمة لكنها غير مستغلة»، داعيًا إلى «الاهتمام بالمرأة والشباب» لأنهم مكون أساسي في المجتمع الليبي.

كما شدد بوشريدة قائلًا: «يجب تفعيل قانون العفو العام وإيجاد صندوق لجبر الضرر للمُهجّرين والنازحين»، معتبرًا أن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب قادر على معالجة هذا القضية.

ورأى المرشح لعضوية المجلس الرئاسي عن المنطقة الجنوبية أنه «لا مكان لانتهاك حقوق الإنسان عندما تكون سلطة القانون فعّالة والسلاح بيد الدولة».

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