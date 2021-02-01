سلامة الغويل: سأعمل على ملف المصالحة وحل مشكلات السيولة النقدية والكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 01:55 مساء
المرشح للمجلس الرئاسي سلامة الغويل، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرشح للمجلس الرئاسي سلامة الغويل إنه سيعمل على ملف المصالحة الوطنية، حال اختياره ضمن السلطة الانتقالية الجديدة، وذلك عبر «جبر الضرر والعفو وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم»، مؤكدا أن الأمر لا يعني التسامح مع ارتكاب الجرائم.

وأشار الغويل إلى أنه سيهتم بحل مشكلات السيولة النقدية والكهرباء، كما سيركز على مراعاة حقوق الإنسان «التي انتهكت في ليبيا كثيرا»، حسب كلمته في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد اليوم الأربعاء في جنيف.

ولفت إلى أنه لا مصوغ لحرمان أي طرف من المشاركة السياسية، بما فيها المشاركة في المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية، على ألا توجد «موانع قانونية وقضائية» تحول دون ذلك.

وأضاف أنه سيركز على ملف المجاهرة بالأمن، وعمل الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية تحت غطاء الدستور والقانون، ودعم جهود توحيد الجيش عبر المسار العسكري واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
مخاوف من خروقات تسبق التصويت على اختيار المرشحين لمهام السلطة التنفيذية الجديدة ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
«سبوتنيك»: أميركا تستعد لنقل نظام «بانتسير- سي1» الروسي من ليبيا إلى أوهايو
ليبيا
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»