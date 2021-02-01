المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو يعلن موقفه من اختيار «قائد الجيش»

المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو. (صورة من كلمته عبر الاتصال المرئي للملتقى السياسي الليبي)

شدد المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو على أن اختيار القائد العام للجيش يجب أن يتم بالتشاور مع الضباط المتواجدين على الأرض، مضيفا أن «السبيل الأمثل هو ما يمكن أن تتوصل إليه اللجنة العسكرية المشتركة التي تشهد احتراما متبادلا بين ضباطها».



وأوضح زهيو رؤيته للقيادة العسكرية خلال كلمته أمام الملتقى السياسي الليبي المنعقد في سويسرا اليوم الإثنين، قائلا: ««الجيش في الشرق أو في الغرب ليس هو الشرعي الوحيد، فكل من يحمل رقما عسكريا هو شرعي، لأنه تدرب وتأهل ضمن القوات المسلحة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب.. وعقيدة هذا الجندي في أي مكان هي عقيدة وطنية تحمي المواطن والبلاد».



وتابع: «نحن سعداء بأعمال لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة مهمة وينبغي أن توحد ويعود من خارجها إلى سابق عملهم».