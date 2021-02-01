إدريس القائد: رسالة «الرئاسي» هي الانتخابات.. ولن أنحاز لأحد في اختيار قيادة الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 11:56 صباحا
المرشح للمجلس الرئاسي، إدريس القائد، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرشح للمجلس الرئاسي، إدريس القائد إن رسالة المجلس ستكون هي الانتخابات العامة المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وأضاف القائد إنه حال اختياره للمجلس سيعمل مع باقي أعضاء السلطة الانتقالية الجديدة على تعزيز ثقافة المواطنين الانتخابية، حسب كلمته في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد صباح اليوم الإثنين في جنيف.

وأشار إلى أنه سيتعاون مع دول الجوار، كما سيسعى إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتطبيق القانون.

وبشأن اختيار قيادة الجيش، أجاب بأن «كل شيء يتوقف على الكفاءة العلمية والتاريخ الناصع، والاختيار سيكون فيه مشاورات كثيرة، وهو قريب من كل المؤسسات، ولن ينحاز لأحد».

ولفت إلى أنه سيعمل مع الحكومة على تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدتها وتحسين صورتها الذهنية في العالم، وحماية الليبيين من كورونا.

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