بدء ملتقى الحوار السياسي بعزف النشيد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 10:50 صباحا
انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح الإثنين، 1 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح اليوم الإثنين، بعزف النشيد الوطي.

ورحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بالحضور من أعضاء الملتقى، مشيدة بالعدد الكبير الذي أعلن ترشحه من أجل المناصب في السلطة الانتقالية الجديدة «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة».

وأثنت بالتقدم الذي أنجز خلال تلك الرحلة الشاقة من الحوار السياسي، والتغلب على العديد من التحديات من قبل المشاركين الليبيين.

كما أوضحت أن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية، والتوصل إلى حل للأزمة، مضيفة أن الليبيين ينتظرون من مسؤوليهم الإجابة عن العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد.

إلى ذلك، شددت على أن الكثير من العمل ينتظر المجتمعين، إلا أنها قالت «لدينا فرصة حقيقية الآن لاختيار سلطة تنفيذية موحدة».

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